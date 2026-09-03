F6 выявила новый эпизод распространения вредоносного ПО Buhtrap RAT через сайты-приманки

Buhtrap — это название вредоносного ПО и одноимённой преступной группы, действующей с 2014 года. В 2016 году исходные коды Buhtrap были опубликованы в открытом доступе, после чего их начали использовать различные финансово мотивированные атакующие.
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