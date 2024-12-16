Бомба Дмитрия Медведева

В России появятся новые очень близкие нам регионы Автор: Дмитрий Попов Страхи перемирия в новостях недели Основной страх перед перемирием на Украине здесь у нас заключается в том, что вот Киев, мол, этим воспользуется, залижет раны, проведет перегруппировку, накачается западным оружием и нападет опять.