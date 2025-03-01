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Воронежские новости

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В воронежских многоэтажках закроют пивные магазины

В воронежских многоэтажках закроют пивные магазины

Запретили продажу пива и пивных напитков в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах. Исключение составляют только те магазины и склады, площадь которых составляет не менее 50 квадратных метров на территории Воронежа и не менее 25 квадратных метров на территории муниципальных образований.

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