В воронежских многоэтажках закроют пивные магазины

Запретили продажу пива и пивных напитков в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах. Исключение составляют только те магазины и склады, площадь которых составляет не менее 50 квадратных метров на территории Воронежа и не менее 25 квадратных метров на территории муниципальных образований.