«Условия хуже прежних»: в Киеве рассказали, что предложили Украине Уиткофф и Кушнер

Спецпредставители президента США по урегулированию конфликта на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Киев условия мира, которые оказались значительно хуже тех, что обсуждались ранее.
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