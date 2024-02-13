МО Армении: военные Азербайджана открыли огонь на границе, есть раненые

Минобороны Армении сообщило в Telegram-канале, что военные Азербайджана открыли огонь на границе. Согласно сообщению ведомства, 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд.