МО Армении: военные Азербайджана открыли огонь на границе, есть раненые

Минобороны Армении сообщило в Telegram-канале, что военные Азербайджана открыли огонь на границе. Согласно сообщению ведомства, 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд.
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