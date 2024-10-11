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Царьград

6 670 подписчиков

Выяснилось, что SHAMAN не перечислял часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге

Выяснилось, что SHAMAN не перечислял часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге

Таких договоренностей с администрацией не было.SHAMAN не перечислял часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Все, фактический патриотизм теперь в деньгах! Звезду уже поймал!
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