«Твари действительно фантастические»: видео Comedy Club с разоблачением «миллионеров с Патриков» стало хитом в Сети (ВИДЕО)

На YouTube набирает популярность видео выступления резидента Comedy Club Жени Синякова. Комик на сцене рассказывает зрителям о популярных в последнее время в Сети роликах, на которых интервьюер подходит к людям с микрофоном и спрашивает, сколько они зарабатывают.
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