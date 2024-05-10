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Дзен Дневник

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«Твари действительно фантастические»: видео Comedy Club с разоблачением «миллионеров с Патриков» стало хитом в Сети (ВИДЕО)

На YouTube набирает популярность видео выступления резидента Comedy Club Жени Синякова. Комик на сцене рассказывает зрителям о популярных в последнее время в Сети роликах, на которых интервьюер подходит к людям с микрофоном и спрашивает, сколько они зарабатывают.

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