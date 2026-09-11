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Кухня и дом

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Как правильно рассчитать количество паркета и инженерной доски для укладки

Как правильно рассчитать количество паркета и инженерной доски для укладки

Когда речь заходит о финишном напольном покрытии, многие сосредотачиваются на выборе цвета, текстуры и породы дерева, забывая о, казалось бы, приземлённом, но критически важном этапе — расчёте необходимого объёма материала.

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