На Смоленщине муниципальных чиновников и бюджетников будут твакцинировать в обязательном порядке

Смолян из мэрии и подведомственных организаций ждут прививки от гриппа и острых респираторных инфекций Глава города Александр Новиков поручил всем подведомственным структурам и учреждениям Смоленска вакцинировать своих работников.
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