Страна и люди

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Как США разваливают Евросоюз

Как США разваливают Евросоюз

Фото: Xinhua/Global Look PressТекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Лидеры ведущих стран ЕС – Франции и Германии – договорились о совместных усилиях в противодействии стране, которая прямо сейчас подвергает их огромной опасности.

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