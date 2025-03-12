В станице Елизаветинской под Краснодаром возводят новую детскую поликлинику

В станице Елизаветинской под Краснодаром возводят новую детскую поликлиникуВ Краснодаре глава города Евгений Наумов лично проконтролировал этапы возведения новой детской поликлиники в станице Елизаветинской.
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