Поляков: Петербург вновь проводит агропромышленную выставку «Агрорусь»

В Санкт-Петербурге открылась 35-я международная агропромышленная выставка «Агрорусь». Гостей и участников от имени городского правительства приветствовал вице-губернатор города Кирилл Поляков.
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