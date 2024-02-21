ФАС приостановила торги на проектирование набережной в Бийске

Антимонопольщики сочли указанные властями требования к участию в аукционе несостоятельными Аукцион по поиску подрядчика, который разработает архитектурную концепцию набережной для старого центра Бийска, приостановлен.
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