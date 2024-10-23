Эксперт Осипова рассказала о мошенниках в турбизнесе

Она объяснила, как не остаться без деньг при бронировании тура При бронировании тура легко нарваться на мошенников, рассказала в интервью радио Sputnik исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова.
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