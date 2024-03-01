Арестованный в США россиянин Марченко признался в контрабанде микроэлектроники

Задержанный американскими правоохранителями гражданин Российской Федерации Максим Марченко согласился с вменяемыми ему обвинениями относительно противозаконного приобретения и перевозки на территорию РФ микроэлектроники.
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