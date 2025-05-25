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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» продлила контракт с Алановым на 2 года

Срок соглашения 24-летнего защитника с новосибирским клубом рассчитан на 2 года. «В 65 играх регулярного чемпионата прошлого сезона Аланов набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «плюс 1» и сделал 78 блоков.

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