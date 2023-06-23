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Без России Европейские игры в Польше стали комично диковинными

Без России Европейские игры в Польше стали комично диковинными

Такой формат спортивных состязаний появился сравнительно недавно, ведь это третий по счёту турнир. Ранее его принимали Баку и Минск.

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