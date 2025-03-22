«Русские собираются пройти маршем по Европе. Я думаю, что это абсурд, между прочим. [Как вы думаете, хотят ли русские пройтись по Европе?] На сто процентов нет», — спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.
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