«Русские собираются пройти маршем по Европе. Я думаю, что это абсурд, между прочим. [Как вы думаете, хотят ли русские пройтись по Европе?] На сто процентов нет», — спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.