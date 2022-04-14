Как на «Газпром-Арене» ответит «Зенит» на потерю очков в Екатеринбурге?

«Зенит» - «Урал». РПЛ, 25-й тур. 16 апреля. «Газпром-Арена». 16.30 22 апреля 2017 года первым официальным матчем открылся новый стадион на Крестовском острове, и соперником был «Урал» - команда, с которой петербуржцам предстоит встретиться в очередном туре Российской премьер-лиги.
Популярные статьи
- ПФК ЦСКА пытается уйти из-под санкций США. Бабаев проявляет оптимизм, считая, что армейцам это удастся за месяц-два
- «Спартак» одержал первую домашнюю победу при Ваноли, но судья с подачи VAR мог запустить игру по сценарию «Арсенала»
- «Динамо» вырвало победу в Нижнем и догнало «Зенит». Чем ответит команда Семака в Грозном?
Свежие комментарии