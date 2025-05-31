Опасность на крыльях: как защитить машину от разрушительного воздействия насекомых

Каждый водитель сталкивался с неприятными следами на кузове после летних поездок. Но мало кто догадывается, что эти, казалось бы, безобидные пятна от насекомых способны нанести серьезный ущерб автомобилю.
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