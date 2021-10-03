В Новосибирске старшеклассники на перемене сломали позвоночник 8-летнему мальчику

Русская планетаВ Новосибирске старшеклассники на перемене сломали позвоночник 8-летнему мальчикуВ новосибирской школе старшеклассники сломали позвоночник ученику второго класса. Об этом сообщили в региональном СК.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBШBata шикельгруберЕсли бы такое учинили старшеклассники с блохастым паскудным щенярой, то комментариев был бы миллион, визг от зоошлюх стоял бы до небес, были подняты на ноги все и вся. А тут всего лишь ребенок, поэтому тишина. Ребенка сделали инвалидом на всю жизнь (ранняя смерть от рака ему гарантирована), а учителя спокойно проходили мимо и никто не помог малышу, чудовищно.Комментировать
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