«Время пришло. Сталин возвращается!»

Так памятники репрессированным уже имеются, а Сталину только начали воздвигать, зря Вы так думаете, слушайте лекции историков Е.Спицына, Н.Платошкина и др. они откроют Вам зашоренные глаза.

МГ

Малик Гумеров

"в 20-м веке." ??? ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ РУСИ начиная с Романовых ! Царями управляли как марионетками извне ! Сталин сам проводил глобальную - общемировую политику , ломая все планы мирового закулисья ! Этого ему не могут простить еще и сегодня , воюют с ним ....... ! Гении за Русь , за народ .... за всю официальную историю России кроме Ленина(тезисы о возможности ст роительства социализма в отдельно взятой стране - бомба под планы мировой мафии !) и Сталина (реализация тезисов Ленина , ломая все планы мировой мафии и насаждая свою концепцию мироустройства !) , не просматриваются !