Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Время пришло. Сталин возвращается!»

«Время пришло. Сталин возвращается!»

18 августа, в канун праздника Преображения, вблизи села Курейка Туруханского района Красноярского края при небольшом стечении народа был открыт первый в современной России официальный памятник генералиссимусу Иосифу Сталину.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Так памятники репрессированным уже имеются, а Сталину только начали воздвигать, зря Вы так думаете, слушайте лекции историков Е.Спицына, Н.Платошкина и др. они откроют Вам зашоренные глаза.
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7 час.
Александр
Сталин был лучшим руководителем государства в 20-м веке.
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7 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;в 20-м веке.&quot; ???  ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ РУСИ  начиная с Романовых !        Царями  управляли как марионетками извне !             Сталин сам проводил  глобальную - общемировую политику  , ломая  все планы  мирового закулисья !                         Этого ему не могут  простить  еще и сегодня , воюют с ним  ....... !                                                                                                                       Гении  за Русь , за народ  .... за всю официальную историю России  кроме Ленина(тезисы о возможности ст роительства социализма в отдельно взятой стране  - бомба  под планы мировой мафии !)  и Сталина (реализация  тезисов  Ленина  , ломая все планы мировой мафии и насаждая свою концепцию мироустройства !)  ,  не просматриваются !
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6 час.

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