18 августа, в канун праздника Преображения, вблизи села Курейка Туруханского района Красноярского края при небольшом стечении народа был открыт первый в современной России официальный памятник генералиссимусу Иосифу Сталину.
«Время пришло. Сталин возвращается!»
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Так памятники репрессированным уже имеются, а Сталину только начали воздвигать, зря Вы так думаете, слушайте лекции историков Е.Спицына, Н.Платошкина и др. они откроют Вам зашоренные глаза.
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7 час.
Александр
Сталин был лучшим руководителем государства в 20-м веке.
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7 час.
МГ
Малик Гумеров
"в 20-м веке." ??? ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ РУСИ начиная с Романовых ! Царями управляли как марионетками извне ! Сталин сам проводил глобальную - общемировую политику , ломая все планы мирового закулисья ! Этого ему не могут простить еще и сегодня , воюют с ним ....... ! Гении за Русь , за народ .... за всю официальную историю России кроме Ленина(тезисы о возможности ст роительства социализма в отдельно взятой стране - бомба под планы мировой мафии !) и Сталина (реализация тезисов Ленина , ломая все планы мировой мафии и насаждая свою концепцию мироустройства !) , не просматриваются !
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6 час.
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