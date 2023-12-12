Депутаты пропишут требования к российскому аналогу Bloomberg

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил предусмотреть в законопроекте «Об администраторах финансовых индикаторов» ( должны стать аналогами Bloomberg и Refinitiv — FM ) требования к органам управления таких компаний.
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