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Депутаты пропишут требования к российскому аналогу Bloomberg

Депутаты пропишут требования к российскому аналогу Bloomberg

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил предусмотреть в законопроекте «Об администраторах финансовых индикаторов» ( должны стать аналогами Bloomberg и Refinitiv — FM ) требования к органам управления таких компаний.

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