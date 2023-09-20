Сенатор Пушков: Дуда поставил интересы Польши выше потребностей Украины

Президент Польши Анджей Дуда поставил интересы своей страны выше потребностей Киева. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, обратив на новые нюансы в подходе Варшавы.