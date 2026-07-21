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Царьград

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Астрономы проведут акцию "Проводы полярного дня" в Мурманске

Астрономы проведут акцию "Проводы полярного дня" в Мурманске

Полярный день завершается 22 июля в Мурманске. Жители и гости города соберутся на горе Горелой для участия в акции "Проводы полярного дня", организованной местным астрономо-геодезическим объединением.

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