ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Попросил соседей не шуметь и не пить по вечерам в подъезде, но кроме фингала не добился ничего

Попросил соседей не шуметь и не пить по вечерам в подъезде, но кроме фингала не добился ничего

Большие детки – большие бедки. Человек, придумавший эту поговорку, определенно был «в теме». Сами посудите, пока ребятишки маленькие, они спокойно играют с машинками или куклами, мило капризничают и совершают проступки, в общем-то, незначительные.

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