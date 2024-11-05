Попросил соседей не шуметь и не пить по вечерам в подъезде, но кроме фингала не добился ничего

Большие детки – большие бедки. Человек, придумавший эту поговорку, определенно был «в теме». Сами посудите, пока ребятишки маленькие, они спокойно играют с машинками или куклами, мило капризничают и совершают проступки, в общем-то, незначительные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии