Жулин о чемпионате мира: «Думаю, наши девчонки не потерялись бы. Петросян и другие навязали бы конкуренцию за золото»

Американская фигуристка Алиса Лью победила на чемпионате мира, японка Каори Сакамото завоевала серебро, ее соотечественница Моне Чиба взяла бронзу.
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