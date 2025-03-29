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Жулин о чемпионате мира: «Думаю, наши девчонки не потерялись бы. Петросян и другие навязали бы конкуренцию за золото»

Американская фигуристка Алиса Лью победила на чемпионате мира, японка Каори Сакамото завоевала серебро, ее соотечественница Моне Чиба взяла бронзу.

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