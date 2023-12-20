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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов дважды забил «Бостону», прервав серию из 6 игр без голов. У него 10+17 в 30 играх

Капризов дважды забил «Бостону», прервав серию из 6 игр без голов. У него 10+17 в 30 играх

Форвард «Миннесоты» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (4:3 ОТ).  Россиянин прервал 6-матчевую безголевую серию.

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