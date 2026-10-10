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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атланта» впервые с 2013 года вышла в финал женской НБА

Сегодня «Атланта» вышла в финал женской НБА, выиграв третий матч против « Нью-Йорка » со счетом 85:83 и всухую закрыв серию (3-0).

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