Трудовые и студенческие отряды Архангельской области подвели итоги лета

В Молодёжном центре состоялось закрытие третьего трудового семестра, а прошел он интересно и с пользой – студенты и школьники работали на предприятиях разных регионов страны и даже поучаствовали в строительстве атомной станции в Египте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии