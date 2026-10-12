Песков: Зеленский не проявляет воли для остановки конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что глава Украины Владимир Зеленский не проявляет должной политической воли для остановки конфликта, поэтому президент США Дональд Трамп и говорит о том, что Украине нужен новый лидер.