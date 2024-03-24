Как появились женские сумочки, и какие сумки носили Коко Шанель и другие известные дамы

Маркиза де Помпадур, Коко Шанель, Грейс Келли, Джейн Биркин и многие другие знаковые фигуры своего времени обладали интересной особенностью: они стояли у истоков моды на некоторые вещи и аксессуары – и в частности, сумки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии