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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский сделал 46-й шатаут в НХЛ и делит 8-е место с Хабибулиным среди европейских вратарей. У Вокоуна 51, лидирует Гашек – 81

Голкипер «Флориды» парировал 29 бросков в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:0).

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