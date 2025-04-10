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Операторы FPV-дронов уничтожили два танка и две БМП ВСУ в зоне спецоперации

Операторы FPV-дронов уничтожили два танка и две БМП ВСУ в зоне спецоперации

Операторы FPV-дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили два танка и две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции (СВО).

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