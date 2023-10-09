В Евросоюзе опасаются, что США прекратят финансировать Украину

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что принятие в США временного бюджета, не включающего помощь Украине, подпитывает неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Киева Вашингтоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии