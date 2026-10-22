Заведующая педиатрическим дневным стационаром Научно-клинического центра № 2 имени академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Анна Алексеева рассказала о научно обоснованных способах профилактики респираторных инфекций у детей.
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