Зеленский признался, что чувствует приближение конца

Израиль выбил Украину из западной информационной повестки Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Борис Якеменко Украина находится в последней, самой сложной, стадии конфликта с Россией.
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