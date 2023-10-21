БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленский признался, что чувствует приближение конца

Зеленский признался, что чувствует приближение конца

Израиль выбил Украину из западной информационной повестки Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Борис Якеменко Украина находится в последней, самой сложной, стадии конфликта с Россией.

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Samarium
Повесился бы уж сам, пока не повесили по приговору....
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Зелебоба будет мстить :
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