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«План Трампа по Украине» радует адекватностью

«План Трампа по Украине» радует адекватностью

@ Michael Conroy/AP/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Обещание Дональда Трампа завершить военный конфликт на Украине превратилось в предвыборный лозунг, а его напарник и кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс стал первым, кто раскрыл ключевые детали их с Трампом «плана».

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