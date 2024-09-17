«План Трампа по Украине» радует адекватностью

@ Michael Conroy/AP/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Обещание Дональда Трампа завершить военный конфликт на Украине превратилось в предвыборный лозунг, а его напарник и кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс стал первым, кто раскрыл ключевые детали их с Трампом «плана».