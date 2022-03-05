На коллегии СКР заслушали Украину // Александр Бастрыкин потребовал расследовать преступления в Донбассе с помощью беженцев

В Следственном комитете России (СКР) прошла коллегия по итогам работы за 2021 год. Однако на этот раз внимание сотрудников следственных органов было сосредоточено не столько вопросах прошлогодней деятельности, сколько на предстоящих задачах.
В Следственном комитете России (СКР) прошла коллегия по итогам работы за 2021 год. Однако на этот раз внимание сотрудников следственных органов было сосредоточено не столько вопросах прошлогодней деятельности, сколько на предстоящих задачах.
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