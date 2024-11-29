Россия вне ЧМ-2026, «Динамо» прошло «Локомотив» в Кубке, первая победа «МЮ» при Амориме, допинг у Швентек, новое поражение СКА, скандал с тренером в МХЛ и другие новости

Лена Мисько

❗️Генсек РФС Митрофанов встретился с губернатором Самарской области Федорищевым. — Мы с самого начала находились в контакте с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по теме возможного противоправного влияния на результаты матчей. Сегодня в Самаре состоялась наша встреча, на которой мы обсудили нашу позицию. Она заключается в нулевой терпимости к любому неспортивному влиянию на игру. Попытки оказывать такое влияние должны быть пресечены, а виновные — найдены и наказаны в соответствии с российским законодательством. Материалы, находящиеся в распоряжении у губернатора Самарской области, переданы в правоохранительные органы. РФС будет оказывать содействие правоохранителям в проведении расследования, — сказал (https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2139940_Gensek_RFS_Mitrofanov_rasskazal_o_vstreche_s_gubernatorom_Samarskoj_oblasti_Fedorishhevym) Митрофанов «Матч ТВ».