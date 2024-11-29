1. Россия не включена в число участников жеребьевки отбора ЧМ-2026. Франция, Испания, Англия, Португалия, Италия – в 1-й корзине.
Россия вне ЧМ-2026, «Динамо» прошло «Локомотив» в Кубке, первая победа «МЮ» при Амориме, допинг у Швентек, новое поражение СКА, скандал с тренером в МХЛ и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
❗️Генсек РФС Митрофанов встретился с губернатором Самарской области Федорищевым. — Мы с самого начала находились в контакте с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по теме возможного противоправного влияния на результаты матчей. Сегодня в Самаре состоялась наша встреча, на которой мы обсудили нашу позицию. Она заключается в нулевой терпимости к любому неспортивному влиянию на игру. Попытки оказывать такое влияние должны быть пресечены, а виновные — найдены и наказаны в соответствии с российским законодательством. Материалы, находящиеся в распоряжении у губернатора Самарской области, переданы в правоохранительные органы. РФС будет оказывать содействие правоохранителям в проведении расследования, — сказал (https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2139940_Gensek_RFS_Mitrofanov_rasskazal_o_vstreche_s_gubernatorom_Samarskoj_oblasti_Fedorishhevym) Митрофанов «Матч ТВ».
Генсек РФС Митрофанов рассказал о встрече с губернатором Самарской области Федорищевым
matchtv
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16 час.
КУАТ
За положительный допинг-тест дисквалификации всего на месяц? Что-то новое.
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11 час.
Лена Мисько
https://www.sports.ru/tennis/1116550083-shventek-o-polozhitelnom-doping-teste.html
Швентек о положительном допинг-тесте: «На меня наложена символическая дисквалификация в один месяц: 22 дня позади, осталось еще восемь»
sports
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2 час.
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