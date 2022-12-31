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Виктория Синицина: «Мой 2022-й получился мегаконтрастным. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя самой счастливой»

Российская фигуристка Виктория Синицина подвела итоги года.  «Мой 2022-й получился мегаконтрастным. Но если говорить о себе, то 100% этот год останется самым особенным на всю жизнь! ⠀ Олимпийские игры, предложение руки, свадьба.

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