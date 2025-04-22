Дюплантис и Байлз стали обладателями премии Laureus как спортсмены года

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Самая титулованная гимнастка мира американка Симона Байлз и двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис получили премию Laureus, которую называют спортивным «Оскаром», как лучшие спортсмены 2024 года.