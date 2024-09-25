В КНДР пообещали отреагировать на визит американской подводной лодки в Южную Корею

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, накануне пообещала усилить ядерные возможности страны и принять другие меры в ответ на недавнее прибытие атомной подводной лодки США в Южную Корею, пишет японская газета Asahi.
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