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В России планируют наладить производство еды из сверчков

В России планируют наладить производство еды из сверчков

На прилавках российских магазинов в скором будущем может появиться выпечка из сверчков. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская побывала на предприятиях Ставропольского края и Московской области и рассказала в субботу, 28 октября, подробности производства с использованием этого необычного сырья.

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Иванов
Сами пусть жрут! Пидоры.
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