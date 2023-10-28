В России планируют наладить производство еды из сверчков

На прилавках российских магазинов в скором будущем может появиться выпечка из сверчков. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская побывала на предприятиях Ставропольского края и Московской области и рассказала в субботу, 28 октября, подробности производства с использованием этого необычного сырья.
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