Выйти из НАТО ради разрыва Украины: на что готовы Венгрия и Румыния Евгения КомароваВ условиях сложившегося политического кризиса на Украине, вызванного СВО и гуманитарным кризисом, высказывания европейских политиков об «исторических» правах на украинскую территорию вызывают настороженность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии