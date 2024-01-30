Выйти из НАТО ради разрыва Украины: на что готовы Венгрия и Румыния Евгения КомароваВ условиях сложившегося политического кризиса на Украине, вызванного СВО и гуманитарным кризисом, высказывания европейских политиков об «исторических» правах на украинскую территорию вызывают настороженность.