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  • Дмитрий Фактурович
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Выйти из НАТО ради разрыва Украины: на что готовы Венгрия и Румыния

Выйти из НАТО ради разрыва Украины: на что готовы Венгрия и Румыния

Выйти из НАТО ради разрыва Украины: на что готовы Венгрия и Румыния Евгения КомароваВ условиях сложившегося политического кризиса на Украине, вызванного СВО и гуманитарным кризисом, высказывания европейских политиков об «исторических» правах на украинскую территорию вызывают настороженность.

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