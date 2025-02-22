Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Академические итоги войны России с НАТО

Академические итоги войны России с НАТО

Вряд ли надо кому-то доказывать, что так называемая СВО на Украине, задумывавшаяся как ограниченная по масштабу и срокам операция, по факту вылилась в войну России с НАТО на украинской территории (причины такого развития событий находятся за пределами темы данной статьи).

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