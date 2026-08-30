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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смотрите покер Лео Месси «Монреалю» в МЛС

Лионель Месси сделал покер против «Монреаля» в МЛС (7:1). Это 924-й, 925-й, 926-й и 927-й голы в карьере аргентинца.

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