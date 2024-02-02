Сеймур Херш: Зеленский пытается уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом

МОСКВА, 2 февраля, ФедералПресс. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный втайне от Владимира Зеленского вел переговоры с Западом о завершении конфликта на Украине, что и стало причиной желания главаря киевского режима отправить его в отставку.