Сеймур Херш: Зеленский пытается уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом

МОСКВА, 2 февраля, ФедералПресс. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный втайне от Владимира Зеленского вел переговоры с Западом о завершении конфликта на Украине, что и стало причиной желания главаря киевского режима отправить его в отставку.
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