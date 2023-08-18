Мэр Новосибирска в очередной раз пообещал убрать кафе у Монумента Славы

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ruslava Митькина

А что вообще мэрия Новосибирска может, кроме как пакостить народу? Ничего! Уличная торговля мигрантов как была, так и есть, Маршрутки все захвачены мигрантами, работают как частники и когда хотят! единственную женщину таксистку гнобят и угрожают, по всему городу задрапированные мумии со своими выводками! Маршруты автобусные тасуют как карты, не считаясь с народом, удлиняют маршруты, убирают скоростные маршруты с удаленных районов-новостроек, автобусные остановки не ухожены, похожие на общественные туалеты, на площади Калинина на остановках даже срезали скамейки . Можно еще долго перечислять.... Мэрия работает для себя и своих приближенный, если не хуже!