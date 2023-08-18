Sibkray.ru

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    А что вообще мэрия Новосибирска может, кроме как пакостить народу? Ничего! Уличная торговля мигрантов как была, так и...Мэр Новосибирска ...
  • Надежда Белугина
    И этот вслед за Казахстаном7 Вирус? А не от ваших ли ужасных условий жизни они к нам перебрались? Засланцы?Таджикистан напра...
  • Александр
    Очередное позорище путинской клики .Скоро ясак потребуют от него.Таджикистан напра...

Мэр Новосибирска в очередной раз пообещал убрать кафе у Монумента Славы

Мэр Новосибирска в очередной раз пообещал убрать кафе у Монумента Славы

Кафе у Монумента Славы в Новосибирске обещают убрать уже несколько лет. Новосибирцы уверены, что шашлыкам и громкой музыке здесь не место.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ruslava Митькина
А что вообще мэрия Новосибирска может, кроме как пакостить народу? Ничего! Уличная торговля мигрантов как была, так и есть, Маршрутки все захвачены мигрантами, работают как частники и когда хотят!  единственную женщину таксистку гнобят и угрожают,   по всему городу задрапированные мумии со своими выводками! Маршруты автобусные тасуют как карты, не считаясь с народом, удлиняют маршруты, убирают скоростные маршруты с удаленных районов-новостроек, автобусные остановки не ухожены, похожие на общественные туалеты, на площади Калинина на остановках даже срезали скамейки . Можно еще долго перечислять.... Мэрия работает для себя и своих приближенный, если не хуже!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх