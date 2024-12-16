Локальные бренды Дальнего Востока: как победить жадность торговых сетей

Несмотря на колоссальные усилия властей, в 2024 году у легкой промышленности на Дальнем Востоке сохраняется большое количество проблем: ими все еще неохотно заменяют импортные товары на полках магазинов, не все крупные сети готовы к сотрудничеству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии